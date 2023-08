IJzersterke Jeffrey Hoogland snelt naar vierde wereldtitel op kilometer tijdrit

De Australiërs Matthew Glaetzer (58,526) en Thomas Cornish (58,822) pakten respectievelijk zilver en brons.

Hoogland (30) was de afgelopen twee jaar wereldkampioen en ook in 2018 in Apeldoorn de beste van de wereld op het niet-olympische onderdeel.

In de Sir Chris Hoy Velodrome had hij in de kwalificaties al de beste tijd van allemaal: 57,971 seconden. Daarmee was Hoogland maar een fractie minder snel dan zijn eigen wereldrecord op zeeniveau: 57,813, gereden eerder dit jaar tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen.

Roy van den Berg nam voor het eerst deel aan een kilometer tijdrit op een WK. De ’starter’ van de teamsprinters was goed voor de op een na snelste eerste ronde (18,109, Hoogland: 17,527). Nu moest Van den Berg vier rondes in plaats van één afleggen. Zijn eindtijd van 1.00,530 was niet genoeg voor een plaats bij de eerste acht en kwalificatie: dertiende.

Ook in de finale was Hoogland met 17,557 de enige die onder de 18 seconden opende. Zijn succes volgde na een minder optreden op de sprint waar hij al in de achtste finales strandde tegen de latere finalist Nicholas Paul. Hoogland mopperde over een niet toereikende vorm, wellicht een gevolg van de relatieve pauze van een kleine anderhalf jaar die hij nam na de Spelen van Tokio. Hij reed zijn wedstrijden, maar erkende dat de mindere focus op zijn sport nu werk vereist richting de Spelen van Parijs.

Titelverdediger Lavreysen naar herkansingen op keirin

Harrie Lavreysen moet zich dinsdagavond bij de WK baanwielrennen via de herkansingen zien te kwalificeren voor de kwartfinales op de keirin. De titelverdediger en drievoudig wereldkampioen finishte in zijn heat slechts als derde. Alleen de eerste twee renners waren rechtstreeks verzekerd van een vervolg.

Hoogland, die kort ervoor de wereldtitel op de kilometer had veroverd, was snel hersteld en kwalificeerde zich als tweede in zijn heat. Tijmen van Loon werd net als Lavreysen verwezen naar de herkansingen. Die zijn rond 20.20 uur (Nederlandse tijd). De kwartfinales zijn woensdagavond wanneer ook de finale wordt verreden.

Van de Wouw uitgeschakeld op sprint

Hetty van de Wouw is bij de WK baanwielrennen in Glasgow uitgeschakeld in de achtste finales van het sprinttoernooi.

De Duitse Emma Hinze, tweevoudig wereldkampioene op de sprint, was te sterk voor de 25-jarige baanwielrenster uit Kaatsheuvel.

Eerder was Steffie van der Peet al gestrand in de eerste ronde.

Van der Duin na val niet meer in actie

Maike van der Duin komt niet meer in actie op de WK baanwielrennen in Glasgow. De 21-jarige renster uit Assen, vrijdag goed voor zilver op het onderdeel scratch, is niet fit na een val maandag tijdens de koppelkoers.

Haar plaats op het omnium wordt woensdag ingenomen door Marit Raaijmakers.

Van der Duin kwam negen ronden voor het einde zwaar ten val op de koppelkoers. Na behandeling verliet ze wel lopend de piste. De renster van Canyon-SRAM Racing kende eerder deze zomer al tegenslag. Door een coronabesmetting moest ze de Tour de France missen.

Van der Duin pakte vorig jaar op de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines zilver op het omnium, de meerkamp die ook op de Olympische Spelen wordt verreden.