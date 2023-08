Jeffrey Hoogland met beste tijd naar finale km tijdrit op WK

De titelverdediger kwam op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome tot een tijd van 57,971 seconden. Daarmee was hij maar een fractie minder snel dan zijn eigen wereldrecord op zeeniveau: 57,813, gereden eerder dit jaar tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen.

Hoogland (30) was de afgelopen twee jaar wereldkampioen op het niet olympische onderdeel. In 2018, op de WK in Apeldoorn, was de geboren Nijverdaller ook al een keer de beste.

De Australiër Matthew Glaetzer was goed voor de tweede tijd, ruim een halve seconde langzamer dan Hoogland, die al goud op zak heeft van de teamsprint.

Roy van den Berg nam voor het eerst deel aan een kilometer tijdrit op een WK. De ’starter’ van de teamsprinters was goed voor de op een na snelste eerste ronde (18,109, Hoogland: 17,527). Nu moest Van den Berg vier rondes in plaats van één afleggen. Zijn eindtijd van 1.00,530 was niet genoeg voor een plaats bij de eerste acht en kwalificatie: dertiende.

Wanneer Hoogland rond 18.40 uur (Nederlandse tijd) de finale gereden heeft, komt hij ook nog uit in de eerste ronde van de keirin. „Een uitdaging”, noemde hij die combinatie eerder. „Met een beetje pech zit er maar een kwartier tussen.” Hoogland heeft nog geluk: hij start in de vijfde en laatste heat.

Markus vervangt niet fitte Wiebes op mixed relay

Lorena Wiebes neemt dinsdagmiddag niet deel aan de mixed relay ploegentijdrit op de WK wielrennen in Glasgow. De renster van SD Worx is niet fit, meldt wielerbond KNWU.

Wiebes wordt vervangen door Riejanne Markus, de Nederlands kampioene tijdrijden.

De ploeg bestaat verder uit Tim van Dijke, die zijn zondag in de wegrace gevallen broer Mick vervangt, Jos van Emden, Daan Hoole, Loes Adegeest en Shirin van Anrooij. Eerst starten de mannen. Na 20,15 kilometer worden zij afgelost door de vrouwen die hetzelfde rondje door Glasgow afleggen. Nederland won de eerste editie in 2019.

Van de Wouw uitschakeld op sprint

Hetty van de Wouw is bij de WK baanwielrennen in Glasgow uitgeschakeld in de achtste finales van het sprinttoernooi.

Hetty van de Wouw in actie op het onderdeel sprint tijdens de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Ⓒ ANP/HH

De Duitse Emma Hinze, tweevoudig wereldkampioene op de sprint, was te sterk voor de 25-jarige baanwielrenster uit Kaatsheuvel.

Eerder was Steffie van der Peet al gestrand in de eerste ronde.

Van der Duin na val niet meer in actie op WK baanwielrennen

Maike van der Duin komt niet meer in actie op de WK baanwielrennen in Glasgow. De 21-jarige renster uit Assen, vrijdag goed voor zilver op het onderdeel scratch, is niet fit na een val maandag tijdens de koppelkoers.

Haar plaats op het omnium wordt woensdag ingenomen door Marit Raaijmakers.

Van der Duin kwam negen ronden voor het einde zwaar ten val op de koppelkoers. Na behandeling verliet ze wel lopend de piste. De renster van Canyon-SRAM Racing kende eerder deze zomer al tegenslag. Door een coronabesmetting moest ze de Tour de France missen.

Van der Duin pakte vorig jaar op de WK in Saint-Quentin-en-Yvelines zilver op het omnium, de meerkamp die ook op de Olympische Spelen wordt verreden.