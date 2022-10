Van Nistelrooy reageert kortaf: ’Nijhuis is uniek’

Vanaf de eerste minuut was Nijhuis weer bezig met zijn persoonlijke wedstrijdje om zo min mogelijk te fluiten en met name Xavi Simons reageerde vol onbegrip, toen hij bij de eerste drie momenten, waarop hij naar de grond ging, geen vrije trap meekreeg. Simons heeft de neiging om zich snel te laten vallen en Nijhuis had niet in alle gevallen ongelijk, maar in de loop van de wedstrijd sloeg hij wel door. Met name Simons leek vogelvrij verklaard en werd zeer stevig aangepakt door de Heerenveense verdedigers, maar ook Cody Gakpo kreeg het een en ander te verwerken.

Van Nistelrooy volgde het vanaf de zijlijn vol ongeloof en onbegrip. „Ik heb me wel geuit, zoals ik me op dat moment voelde. Dan zie je het voor je neus gebeuren. Dan is het bijzonder dat daar niet voor wordt gefloten. Daar reageer je op”, aldus de PSV-trainer, die geen hard statement wilde geven. „Het is belangrijk, dat we intern daarmee omgaan. En misschien ook dat media hierover een mening geven.”

Scheidsrechter Bas Nijhuis met Ibrahim Sangare en Anwar El Ghazi. Ⓒ ANP

Op de vraag of Van Nistelrooy bij zijn omzwervingen door Engeland, Duitsland en Spanje al eens te maken had gekregen met een scheidsrechter, die zo nadrukkelijk zijn eigen ding doet, antwoordde de PSV-trainer afgemeten: „Nee, Bas is uniek.”

Obispo

PSV-verdediger Armando Obispo ervoer dat de arbitrage van invloed was op het karakter van de wedstrijd. „Het was een vechtwedstrijd. Een wedstrijd met veel strijd, veel duels. Veel overtredingen en duwen en trekken. In de tweede helft konden we de wedstrijd iets meer naar onze hand zetten en minder in de duels te komen”, aldus Obispo, die zich in het veld had proberen af te sluiten voor de invloed van de manier waarop Nijhuis de wedstrijd leidde. „Dat zijn dingen die je zo min mogelijk moeten raken. Hij fluit de wedstrijd op zijn manier. We moeten zorgen, dat we het niet als reden hoeven te gebruiken na een nederlaag door de wedstrijd te winnen en dat hebben we gedaan.”

Obispo en de overige PSV’ers hadden zich vooraf al wel ingesteld op een middagje met een afwijkende arbitrage. „Voor de wedstrijd wordt het aangegeven, als hij fluit. Dan weet je dat de wedstrijd anders kan lopen, omdat hij in de meeste gevallen gewoon laat doorspelen. Daar worden we vooraf op voorbereid. Dat is nu eenmaal zoals het is. Het is zijn stijl van fluiten. Wie ben ik om daar wat van te vinden.”

Blessures Vertessen en Saibari

PSV zag tegen Heerenveen, waar in Eredivisieverband voor het eerst sinds december 2011 werd gewonnen, twee spelers geblesseerd uitvallen, maar de blessures van Yorbe Vertessen en Ismael Saibari waren niet te wijten aan de stijl van fluiten van Nijhuis. Beide PSV’ers vielen uit met spierblessures. „Dat is ook de tol die je betaalt. Er is veel op Ismael afgekomen. Hij heeft het fantastisch gedaan, maar op een gegeven moment is het wel veel qua spelen en reizen voor zo’n jonge speler. En helaas is Yorbe ook weer aan de beurt. Beiden staan met spierblessures aan de kant. Dat ziet er niet heel goed uit, zeker ook omdat het nog maar zo kort is tot de winterstop”, aldus Van Nistelrooy, die hoopt dat binnenkort wel Luuk de Jong weer kan aansluiten. Donderdag bij de thuiswedstrijd tegen FC Zürich is de spits er echter nog zeker niet bij.