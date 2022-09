Arensman went langzaam aan rol als kopman: ’Ik heb twee jaar in dienst gereden van anderen’

Veel contact met zijn Franse leermeester was er de afgelopen weken niet. „Hij stuurde me gisteren wel een berichtje. Ik snap het wel. Van de eerste twaalf weken van dit jaar hebben we er tien samen doorgebracht. Ik kan me voorstellen dat hij nu liever bij zijn vrouw zit.”

Arensman vertelt het met een glimlach. Van Bardet leerde hij hoe om te gaan met de stress en de druk van het kopmanschap in een grote ronde. „Het is soms nog lastig. Ik heb twee jaar in dienst gereden van anderen, bidons gehaald, op kop gereden. Soms voelde ik dat ik sterker was dan degene voor wie ik dat deed. Nu moet ik mijn teamgenoten vragen om water te halen. Terwijl ik ben opgevoed met de gedachte dat je andere mensen niet tot last moet zijn.”

Daarbij bracht Bardet hem tijdens de lange trainingskampen ook bij wat het is om als prof te leven, wat er bij komt kijken als het om trainen of voeding gaat. „Vrij rondrijden en alleen maar aanvallen is makkelijker.” Maar Arensman is ambitieus en vervolmaakt een plan dat bij Team DSM vorig najaar al was bedacht. „Als ik me in de Giro goed zou ontwikkelen, zou ik voor de Ronde van Polen en de Vuelta worden aangewezen als kopman. Ik heb de afgelopen maanden fysiek en mentaal stappen gemaakt. Dus ik wist dat dit zou gebeuren.”

Hij is nu de nummer 8 in het klassement, op ruim 7 minuten van generatiegenoot Remco Evenepoel. Arensman weet niet goed wat er nog mogelijk is. „Ik heb het nog niet zo goed bekeken. Ik zag dat João Almeida 5 seconden voor me staat, een supergoede renner. En die achtste plaats is nog niet zo slecht voor mij.”