Max Verstappen: ’Ik zeg waar het op staat, maar ik zeg niet alles wat ik denk’

Het is de tijd van het jaar dat de topcoureur van Red Bull Racing zich even kan laten gaan. Halverwege januari gaat Max Verstappen zich samen met personal trainer Bradley Scanes weer fysiek klaarstomen voor een nieuw en vermoedelijk slopend seizoen, met een recordaantal van 23 geplande races. Nu is er meer tijd voor vrienden en familie, alhoewel dat vanwege alle restricties ook geen uitgemaakte zaak is.

„In deze tijden ga ik het hebben van vrijheid meer waarderen. Uiteindelijk komt dat wel weer terug, dat weet ik zeker. Ik heb mijn familie natuurlijk ook wat minder gezien dan normaal”, aldus Verstappen, wiens zusje Victoria eerder deze maand moeder werd. Daarnaast kreeg zijn vader Jos opnieuw een dochter. „Ja, er zijn nu best wel wat kinderen in de buurt. Dat wordt een mooie kindercrèche in onze familie.”

Bewogen jaar

Verstappen kende een bewogen jaar. Hij had al snel door dat een serieuze gooi naar de wereldtitel er opnieuw niet inzat. Maar de coureur merkte ook meer dan ooit dat de buitenwacht altijd een mening over hem lijkt te hebben.

Max Verstappen hoeft niet per se te koop te lopen met zijn privéleven. Ⓒ Peter van Egmond

Dat begon al voor de eerste race van het seizoen in Oostenrijk, toen Verstappen net als een aantal collega’s besloot om niet te knielen in de strijd tegen racisme en duidelijk aangaf dat ’iedereen zich moet uiten op een manier die bij hem past’. Ook een scheldkanonnade over de boordradio na een aanvaring met Lance Stroll in Portugal zorgde voor een keur aan opvattingen, zowel negatief als positief.

"Je vindt mij óf leuk, of helemaal niet"

„Ik weet dat sommige dingen gevoelig liggen in de wereld. De situatie is anders dan pakweg vijf jaar geleden, ook op social media. Ik besef dat je niet alles kan zeggen. En dat doe ik ook zeker niet. Ik zeg waar het op staat, maar ik zeg niet alles wat ik denk. Ik heb elke dag wel zo’n momentje, haha.”

Geen grijze muis

Een grijze muis zal Verstappen dus niet worden. „Je vindt mij óf leuk, of helemaal niet. Dat idee heb ik altijd een beetje. En je hoeft niet naar mij te kijken, hè. Als je mij niet leuk vindt, doe het dan vooral niet. Ik denk dat het belangrijker is wat de mensen om mij heen tegen mij zeggen. Nee, ik lig sowieso nergens wakker van. En als ik wakker word, is het misschien omdat ik ga eten. Daar houd ik namelijk wel van…”

Privéleven

Hij liet tijdens sommige sponsorverplichtingen en in een geautoriseerde documentaire recentelijk wel meer van zichzelf zien dan hij gewoonlijk doet. Volgens Verstappen niet iets wat opeens veel vaker gaat voorkomen. Of een bewuste manier om zijn imago te veranderen.

„Nee, daar ben ik totaal niet van. Ik gooi niet opeens mijn hele privéleven op straat. Hier thuis in Monaco liggen er geen paparazzi in de struiken. Op Instagram plaats ik ook niet veel persoonlijke dingen, omdat ik niet vind dat mensen dat hoeven te weten. Heel soms maak ik een uitzondering.”

Op dat populaire platform heeft Verstappen – toch een van de beste en meest populaire coureurs van dit moment – bijna vier miljoen volgers. Ter vergelijking: de zeer actieve wereldkampioen Lewis Hamilton heeft er meer dan 21 miljoen.

"Wie weet, als ik eenmaal klaar ben met racen, dat ik op de delete-knop druk en weinig meer laat horen."

Verstappen: „Iedereen heeft zo zijn eigen ding. Ik doe het niet om de volgers. Ook al heb ik er meer dan twintig miljoen, wat maakt mij dat uit? Wie weet, als ik eenmaal klaar ben met racen, dat ik op de delete-knop druk en weinig meer laat horen.”

Wereldtitels

Het verschil in wereldtitels met Hamilton (nul om zeven) zit hem misschien meer dwars. Verstappen hoopt in 2021 het materiaal te hebben om de Brit daneindelijk wat meer pijn te kunnen doen. Maar ook één, twee of drie wereldtitels zullen de Limburger karakterologisch niet veranderen.

In een wereld vol onzekerheid is dat wél een zekerheidje.