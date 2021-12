Nieuwe FIA-president beslist later over mogelijke straf voor Lewis Hamilton

Hamilton en teambaas Toto Wolff kwamen donderdag niet opdagen bij het FIA-gala in Parijs. Wat coureur Hamilton betreft is dat een overtreding van de regels. „Als oud-coureur snap ik dat hij zeer emotioneel en teleurgesteld is”, stelt Ben Sulayem, die vrijdag werd gekozen als opvolger van Jean Todt. „Ik zal naar de situatie moeten kijken, we kunnen de regels niet zomaar negeren als er sprake is van een overtreding. Maar het is ook belangrijk dat een kampioen zich goed blijft voelen in deze sport.”

Mercedes ging niet in beroep tegen de wereldtitel van Max Verstappen, nadat de FIA aankondigde dat er een onderzoek komt naar de procedure rond met name de safety car in Abu Dhabi. Ben Sulayem wilde nog niet ingaan op de positie van wedstrijdleider Michael Masi.

„Ik wil nu nog geen conclusies trekken, zonder te hebben overlegd met mijn team. Ik ben net een paar uur president. Het is duidelijk dat we zaken moeten analyseren en moeten kijken hoe we kunnen verbeteren. Communicatie is heel belangrijk. Ik heb deze week met Toto Wolff gesproken en naar hem geluisterd. Tijd is ook een factor. De feestdagen komen eraan. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar een frisse start kunnen maken.”