Angela Merkel: ’Op 6 mei beslissing over hervatting sport’

Bondskanselier Angela Merkel doet dat dan in samenspraak met de minister-presidenten van de deelstaten. „Dan bekijken we of, en zo ja, onder welke voorwaarden competities kunnen worden hervat”, aldus Merkel.

Een mogelijke herstart van de Bundesliga, waar het meest naar wordt uitgekeken, zou dan mogelijk zijn op 16 of 23 mei. De meeste deelstaten hadden zich daarover eerder al uitgesproken. Nu moet nader worden bekeken of de protocollen die de professionele voetbalclubs hebben uitgewerkt aan alle voorwaarden voldoen, vervolgde Merkel.

Inmiddels zijn de 36 clubs uit de twee hoogste klassen begonnen met het testen van de spelers op het coronavirus. Ze zijn inmiddels allemaal weer in training, zij het onder strikte voorwaarden. Merkel zei dat het in elk geval tot 31 augustus uitgesloten blijft dat wedstrijden met publiek worden gespeeld. „Dat is voor langere tijd niet mogelijk.”