Weer Feyenoorder besmet met corona

De voetballer testte afgelopen vrijdag nog negatief. Tijdens de wedstrijd zondag tegen Sparta was hij ook niet besmettelijk, zo is volgens clubarts Casper van Eijk duidelijk geworden na analyse van de resultaten. Niettemin is Sparta inmiddels op de hoogte gesteld van de situatie.

Uit de test is verder zo goed als zeker komen vast te staan, dat dit tweede corona-geval binnen de ploeg zijn besmetting heeft opgelopen door contact met zijn ploeggenoot die wegens corona al sinds afgelopen vrijdag thuis in quarantaine zit.

Staf en selectie worden aanstaande vrijdag opnieuw getest in de aanloop naar de tweede oefenwedstrijd van het seizoen, zondag in De Kuip tegen FC Twente.