’Tyrell Malacia kan de toekomstige linksback van Oranje worden’

DOEL

„Timon Wellenreuther heeft super gekeept tegen PSV”, aldus de 9-voudig international, die in hem de speler van de week ziet. „Hij heeft echt zijn stempel gedrukt op de overwinning tegen PSV. Dat is geen toeval, want hij heeft eerder al een goede periode gehad bij Willem II en dat trekt hij na zijn terugkeer door. Daar heeft de ploeg echt een goeie aan.”

DEFENSIE

„Yuki Sugawara gaf twee fantastische ballen waaruit de 2-0 en 4-0 werden gescoord. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in een overwinning die AZ ook echt nodig had.”

„Edson Alvarez werd vaak vrijgespeeld en was dan ook de man die van achteruit het voorbereidende deed bij Ajax. Hij staat voetballend dus ook zijn mannetje.”

"Hij is iemand waar de club op kan leunen"

„Marcos Senesi is bij Feyenoord echt iemand waarop de ploeg kan leunen”, ziet Vermeulen. „Hij is fysiek sterk en past in de ploeg en bij de club. Hij was sterk in één-tegen-één-situaties, balvast en Feyenoord mag blij zijn met hem en het feit dat hij gebleven is.”

„Tyrell Malacia heeft echt de mogelijkheid de toekomstige linksback van Oranje te worden. Die kans ligt er gezien de huidige bezetting op die positie en dat zou ik hem ook gunnen, want hij heeft een geweldige drive. Als je ziet welke afstanden hij aflegt… Hij is klein van stuk, maar groeit iedere week als speler. Ik denk dat hij alleen nog maar beter wordt.”

MIDDENVELD

„Mustafa Saymak is een speler die wat uitstraalt op het middenveld van PEC Zwolle en dat is ook wat die ploeg in de huidige situatie nodig heeft. Hij was één van de beteren tegen FC Utrecht en maakte ook een geweldig doelpunt, al was het de 4-1. Bij PEC zag het er al beter uit qua spel en hij was daar belangrijk in.”

„Ik had niet verwacht dat Steven Berghuis na zijn overstap zó snel wekelijks indruk zou maken bij Ajax. Alles is een tempo hoger, maar daarbinnen benut hij zijn technische kwaliteiten momenteel nog meer. Hij is vaak belangrijk in de eindpass bij Ajax, heeft een geweldige pass in de voeten. En pas op, hè. Als een linksbenige speler bepalend wordt: die hebben altijd nog iets extra’s”, zegt de voormalig linksbuiten lachend.

„Ik had niet verwacht dat Steven Berghuis na zijn overstap zó snel wekelijks indruk zou maken bij Ajax.” Ⓒ HH/ANP

„Tijjani Reijnders is een jongen die zich geweldig ontwikkelt bij AZ. Hij maakte nu ook een goal en dat is iemand die je ziet stralen. Iemand waaraan je ziet dat hij wekelijks beter wil worden.”

AANVAL

„Delano Burgzorg was bepalend bij de overwinning van Heracles. Daar gaat altijd heel veel dreiging vanuit en al zijn acties zijn richting het doel. Hij pakt de kortste weg ernaartoe. Het gevoel dat hij matchwinnaar zou worden, leek hem nog sterker te maken.”

„Wat Guus Til allemaal wel niet klaarspeelt bij Feyenoord… Dat had ik niet zien aankomen, ook omdat hij voor zijn transfer lange tijd nauwelijks gespeeld had. Het is knap dat hij direct weer in dat hoge tempo meegaat waarin Feyenoord nu speelt. Hij weet ook altijd waar de bal gaat komen. Alsof iemand hem bij de hand pakt en zegt: kom effe hier staan, dan kun je die bal erin schieten. Dat is ook een talent.”

Bekijk ook: Volle Kuip bewijst tegen NEC zijn meerwaarde voor Feyenoord

„Issa Kallon heb ik twee sprintjes zien trekken en ik denk dat hij daarmee het Europees record op snelheid heeft gepakt”, aldus Vermeulen. „Hij is écht snel en scoort ook makkelijk, gezien zijn twee goals tegen Sparta. Met zoveel snelheid is het nog knapper om daarbij de rust en het overzicht te hebben om doeltreffend af te ronden. Dit soort jongens komt af en toe bovendrijven en dan is het hopen dat ze dit niveau kunnen vasthouden.”