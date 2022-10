Woedende Gasly: ’Scheelde twee meter of ik was dood’

„We zijn zeven jaar geleden Jules Bianchi verloren na een vergelijkbaar ongeval op deze baan. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat we nu wéér zoiets meemaken. En dit keer stond de truck niet eens langs de baan, maar reed hij op de racelijn. Het getuigt van weinig respect aan Jules, zijn nabestaanden en ons rijders”, aldus Gasly, die volgens de FIA later in de ronde veel te hard reed, ongeveer 250 kilometer per uur en daarvoor na afloop een tijdstraf van twintig seconden plus twee strafpunten op zijn licentie kreeg. Al was er ook begrip voor het feit dat de Fransman van AlphaTauri enorm moest zijn geschrokken van de truck.

„Als ik de controle over de auto had verloren zoals Carlos Sainz een ronde eerder overkwam, was ik nu dood. Zelfs als ik niet vol gas had gereden”, sprak Gasly, voordat hij over zijn straf hoorde. „Het scheelde echt maar twee meter. Ik ben heel denkbaar dat ik hier nu tegenover jou sta en dat ik mijn familie straks kan bellen alsof er niets is gebeurd. Dit was echt onacceptabel.”

Verstappen not amused

Ook Max Verstappen was not amused. „Ik reed voorop en had goed zicht. De rest had last van het opspattend water en reed andere lijnen. Dan is het levensgevaarlijk als er een truck op de baan rijdt. Dat moet echt anders.”

Charles Leclerc, de peetzoon van wijlen Bianchi, spuwde eveneens zijn gal. „We hadden van zijn ongeluk moeten leren. Hopelijk zien we zoiets als vandaag nooit meer. We moeten sowieso kijken hoe we de spray achter de huidige auto’s kunnen verminderen. Soms is er voldoende grip om te rijden, maar is het zicht te slecht.”

Verstappen pleitte in Suzuka voor het doorontwikkelen van de regenbanden, die volgens hem vroeger beter waren. „Toen kon veel makkelijker in de regen worden gereden. Ik wil graag helpen. Met alle liefde ga ik een paar dagen testen.”