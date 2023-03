Nieuwe beelden van beslissende demarrage Van der Poel in Milaan-Sanremo

Om de impact op het wedstrijdverloop zo klein mogelijk te houden, hadden de motorrijders -ook die met de tv-camera’s- opdracht gekregen ruim onder de top te versnellen zodat er in de afdaling geen risicovolle situaties zouden ontstaan.

En dus was er geen camera meer in de buurt toen Van der Poel zijn beslissende aanval plaatste. Via helikopterbeelden was wel te zien hoe de kopman van Alpecin-Deceuninck versnelde maar de echte details ontbraken.

In de fotoreeks is duidelijk te zien dat de latere winnaar zich door een wel heel klein gaatje moet murwen om voorbij Tadej Pogacar te komen. De Sloveen laat sportief de deur op een kier in de veronderstelling dat hij Van der Poel zou kunnen volgen. Niet dus!

Bron: Nieuwsblad/ Guy Van Den Langenbergh