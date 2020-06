Kogel door de kerk: Dries Mertens blijft bij Napoli

De 33-jarige Mertens speelt al sinds 2013 bij Napoli, dat hem zeven jaar geleden overnam van PSV. Daarvoor speelde hij voor FC Utrecht en AGOVV.

„Blij om nog langer samen te zijn. Lang leve Dries”, schreef voorzitter Aurelio De Laurentiis op Twitter bij een foto waarop hij de Belg de hand schudde.

„Dries is gehecht geraakt aan het Napoli-shirt en de aankondiging van de verlenging zal er snel komen. Met zijn hoofd is hij altijd bij Napoli gebleven, maar toch hadden we angst hem te verliezen”, liet technisch directeur Cristiano Giuntoli anderhalve week geleden al optekenen.

Napoli neemt het woensdagavond in de Italiaanse bekerfinale op tegen Juventus.