World Cup of Darts: Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert imponeren

Nederland speelt nu zondagmiddag in de kwartfinales tegen Noord-Ierland. Daryl Gurney en Brendan Dolan hadden in de eerste ronde nog alle moeite van de wereld om Gibraltar te verslaan, maar tegen de Nieuw-Zeelanders Ben Robb en Warren Parry ging het vlotter. Beiden gooiden ruim over de 90 gemiddeld en wonnen hun enkelpartijen met 4-2.

Michael van Gerwen is er niet bij in Frankfurt. Hij is onlangs geopereerd aan zijn pols.