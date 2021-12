Maik Kuivenhoven maakt einde aan bijzonder vader-zoon-verhaal op WK darts, ook Martijn Kleermaker verder

De 33-jarige Kuivenhoven versloeg in vier sets de Australiër Ky Smith en zorgde er zo voor dat er een einde kwam aan het vader-zoon-verhaal van de familie Smith op het WK. Vader Raymond bereikte eerder wel de tweede ronde door te winnen van de Engelsman Jamie Hughes.

Kuivenhoven liep in Alexandra Palace in Londen uit naar 2-0 in sets, maar Smith pakte de derde set en maakte het zo weer spannend. In de vierde set, die Smith mocht beginnen, pakte Kuivenhoven meteen een voorsprong. Hij won de set met 3-1 in legs en daarmee ook de partij.

Griek geklopt

Ook landgenoot Martijn Kleermaker bereikte de tweede ronde. De 30-jarige Nederlander rekende in vier sets af met de Griek John Michael: 3-1.

Het is voor Kleermaker de eerste keer dat hij deelneemt aan het WK van de profbond PDC. Vorig jaar zou hij eigenlijk zijn debuut maken, maar hij testte toen positief op het coronavirus en werd volgens het veiligheidsprotocol uit het toernooi gezet.

Tegen de Griek begon Kleermaker goed en pakte eenvoudig de eerste set. In de tweede set zakten de gemiddeldes van beide spelers, maar met een goed slot greep hij de vijfde leg voor Michael die de leg was begonnen. De Griek kwam vervolgens terug door de derde set te winnen. In de vierde set stelde Kleermaker orde op zaken. Hij miste op 2-0 in legs zijn eerste drie matchdarts, maar maakte het daarna toch af.