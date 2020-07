Bol kopman in Tour, Kelderman en Oomen naar Giro

Sprinter Cees Bol leidt de formatie van Iwan Spekenbrink in Frankrijk, waar van 29 augustus tot 20 september wordt gekoest. Ook Tiesj Benoot en Marc Hirschi mogen voor hun kans gaan.

„Het is ons doel om daar een dagsucces te boeken in de sprints en door offensief te rijden”, aldus sportief directeur Rudi Kemna.

Klassementsmannen Wilco Kelderman en Sam Oomen worden naar Italië gestuurd voor de Giro, die van 3 oktober tot 25 oktober op de rol staat.

Door de coronacrisis is de volledige wielerkalender op de schop gegaan. Ter voorbereiding op het seizoen verblijft de gehele Sunweb-ploeg in een hotel in Oostenrijk. De diverse selecties blijven in hun eigen ’bubbel’ om de kans op besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan.

Selectie Tour de France (29 augustus tot 20 september)

Søren Kragh Andersen

Nikias Arndt

Tiesj Benoot

Cees Bol

Marc Hirschi

Joris Nieuwenhuis

Jasha Sütterlin Nicholas Roche

Selectie Giro d’Italia