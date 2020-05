Sagan als ’Joker’ terug op de fiets

Dat deed de ex-wereldkampioen van Bora-Hansgrohe overigens geheel in corona-stijl, met een mondkapje met daarop het geschminkte en gehavende smoelwerk van The Joker uit de Batman-films.

Ook viel een bekende quote van de schurk te ontwaren op het stukje stof: ’Why so serious?’

„Vandaag is de eerste dag dat ik weer op de fiets mag stappen”, vertelde Sagan in een video op Twitter. „We mogen alleen in Monaco rijden, maar toch. Hopelijk verloopt alles goed. Ik kan niet wachten om voor het eerst in weken weer buiten te fietsen. Blijf gezond en tot snel.”

Grappenmaker

Sagan geldt binnen het peloton als een sfeer- en grappenmaker. De Slowaak is altijd in voor een dolletje met collega’s, journalisten of fans.

Desondanks is hij op de fiets meedogenloos. Met drie wereldtitels, 12 ritzeges in de Tour de France, 7 groene truien en een totaal van 113 overwinningen is de 30-jarige Sagan een van de meest succesvolle wielrenners aller tijden.

Tour de France

Sagan is al jarenlang een vaste waarde in de Tour de France. Dit jaar vindt de Ronde van Frankrijk als het goed is in augustus en september plaats, al staan er vanwege het coronavirus nog wel enkele vraagtekens achter de huidige startdatum.

Bekijk hieronder een video met ’funny moments’ van Peter Sagan: