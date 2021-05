PSV ook zonder routiniers probleemloos langs Willem II

Bij PSV ontbraken met Eran Zahavi en Mario Götze twee routiniers. De Israëlische spits ontbrak, nadat zijn huis zondagmiddag was overvallen. Verder zat Pablo Rosario op de bank. Hierdoor waren er basisplaatsen voor Noni Madueke, Yorbe Vertessen én Marco van Ginkel. Voor de middenvelder was het pas de eerste keer dit seizoen, dat hij aan de aftrap verscheen.

De wedstrijd was nog geen minuut oud toen Willem II al voor het eerst dreigend voor het doel van Yvon Mvogo opdook. Che Nunnely was alleen net te laat om zijn voet tegen de voorzet van Derrick Köhn te zetten. Dat was dan ook direct het enige ’gevaar’ van de Tilburgers.

Daarna nam PSV het heft in handen. De dominantie werd niet omgezet tot veel grote kansen. Madueke was nog het gevaarlijkst met een afstandsschot dat via doelman Arijanet Muric en de paal naast ging.

Malen opent de score

Uiteindelijk sloeg PSV toe via een counter. Vertessen werd nog gestuit, maar Donyell Malen nam de bal over en plaatste deze in de verre hoek. Willem II moest nu komen, maar heel veel aan het spelbeeld veranderde er niet. Madueke was vijf minuten voor rust andermaal gevaarlijk met een goede uithaal. Even later kreeg Malen een grote kans uit een hoekschop, maar hij knikte naast.

Even na rust was het wel raak. Denzel Dumfries won een kopduel en via Köhn viel de bal binnen. Daarmee konden de plannen die Willem II in de rust had gesmeed direct de prullenbak in. De bezoekers controleerden de wedstrijd en kregen ze nu en dan grote kans. Zo stuitte Cody Gakpo in zeer kansrijke positie op de goed keepende Muric. Hij had het een stuk drukker dan zijn collega aan de overzijde, die nooit getest werd door de thuisploeg.

Voor PSV betekent de overwinning dat het weer de tweede plaats overneemt van AZ. Willem II staat nog net boven de streep, maar weet dat het in de komende week nog punten kan pakken in de duels tegen directe concurrent ADO Den Haag en Fortuna Sittard.