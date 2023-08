Ontlading bij Lineth Beerensteyn: ’Dan maakt het niet uit hoe’

„Er zat veel emotie bij”, vertelde de aanvalster na afloop bij de NOS. „De afgelopen twee wedstrijden heb ik jammer genoeg niet mee kunnen doen vanwege een blessure. Als je er dan weer staat en je scoort direct een goal, dan maakt het niet uit hoe, dan is het emotioneel. Je moet er altijd in geloven dat er een mogelijkheid kan komen in een wedstrijd en dan moet je zorgen dat je er staat.”

Ondanks de blijdschap was Beerensteyn ook kritisch. „In de eerste helft voetbalden tegen we ons zelf. Als we rustig speelden, zoals in de tweede helft, kwamen we in onze kracht en konden we ze weg tikken. Het is lastig waar dat dan aan ligt, dat valt niet uit te leggen. Maar het is een goed signaal dat we het na rust beter oppakten.”