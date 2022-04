Tottenham-coach Conte boos dat hij wordt gelinkt aan PSG

Conte werd deze week in verband gebracht met de Franse kampioen nadat berichten naar buiten waren gekomen dat de huidige trainer Mauricio Pochettino, zelf voormalig coach van de Spurs, mogelijk aan het einde van het seizoen vertrekt.

„Ik denk dat het goed is dat andere clubs mijn werk waarderen”, aldus Conte. „Maar dit is niet juist en niet eerlijk voor mij, voor de betrokken clubs en voor mijn spelers. Dit soort situaties maken me aan het lachen. Iedereen die in het voetbal werkt, weet dat er tegen het einde van het seizoen veel nepnieuws naar buiten komt.”

Champions League

Conte heeft hierna nog een contract voor één seizoen. De oud-middenvelder verving in november de ontslagen Nuno Espirito Santos en heeft sindsdien zijn toekomst nog niet voor lange termijn aan de Londense club willen verbinden.

„Op dit moment moeten onze fans, ik, de spelers en de club gefocust zijn op de resterende wedstrijden”, aldus Conte, die zich met Tottenham nog hoopt te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Met nog vijf duels te gaan, staat Tottenham 2 punten achter op nummer 4 Arsenal. De eerste vier clubs uit de Premier League worden tot de Champions League toegelaten.