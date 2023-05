VIDEO In de kopieermachine: Burnley-speler scoort vier duels op rij ’op z’n Arjen Robbens’

De Belg van Burnley, dat al zeker is van promotie naar de Premier League, heeft inmiddels vier duels op rij het net gevonden en elke keer op min of meer identieke wijze. De keepers van Rotherham United, Queens Park Rangers, Blackburn Rovers en Bristol City hadden ieder het nakijken op de gekrulde inzet van Benson. Nu is het de vraag of de 26-jarige rechtsbuiten dat komend jaar ook op het hoogste niveau kan.

Bekijk hier de beelden.