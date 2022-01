’Legende Tom Brady houdt het voor gezien in de NFL’

De 44-jarige quarterback heeft nog een contract voor een jaar bij Tampa Bay Buccaneer, maar volgens ESPN houdt hij het na 22 seizoenen op het hoogste niveau voor gezien. De sportzender baseert zich op enkele goed ingevoerde bronnen.

Brady is zevenvoudig winnaar van de Super Bowl. Hij werd een week geleden met zijn club uitgeschakeld in de play-offs, en daarna zei hij al dat hij ging nadenken over zijn toekomst. De Amerikaanse sportheld lijkt zijn besluit nu te hebben genomen. „Ik kan het me niet voorstellen om geen American football te spelen. Maar mijn kinderen worden er ook niet jonger op en ik wil ervoor zorgen dat ze krijgen wat ze nodig hebben”, zei hij eerder al.

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de NFL. Hij hielp New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl en leidde vorig jaar ook Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap. Brady liet dit seizoen zien dat hij op 44-jarige leeftijd nog altijd tot de top behoort. Hij gooide van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster staat ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal).