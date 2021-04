Sprinters op scherp: hoe is het toch met Dafne Schippers?

Voor Dafne Schippers (hier op de voorgrond voor Nadine Visser) wordt het WK Estafette het eerste echte optreden in lange tijd. Ⓒ ANP/HH

CHORZOW - Een ploeg met 23 Nederlandse sprinters is donderdag in de Zuid-Poolse stad Chorzow gearriveerd om zaterdag en zondag mee te doen aan de WK Estafette. Het doel van de missie is om plaatsing af te dwingen voor alle vijf de estafettenummers op de Olympische Spelen in Tokio. Zeven vragen (én antwoorden) over deze vrij onbekende wereldtitelstrijd.