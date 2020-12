Ondanks dip is FC Utrecht niet bang voor PSV en Ajax

Bart Ramselaar treft zondag zijn oude werkgever Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - FC Utrecht zit al vijf wedstrijden zonder overwinning in de Eredivisie en heeft nu ook nog eens uitwedstrijden tegen PSV en Ajax (voor de KNVB-beker) voor de boeg. Een nog diepere sportieve dip lijkt op de loer te liggen, maar de spelers en trainer van FC Utrecht stellen zich strijdbaar op. „Het is een pittige week, maar het is ook een week, waarin je alles kan omdraaien. Ik zie het zelf toch vooral als een mooie kans”, aldus ex-PSV’er Bart Ramselaar.