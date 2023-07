Hattrick voor indrukwekkende Remco Evenepoel in Clásica San Sebastián

Een zestal renners kwam in de slotfase van de Baskische klassieker aan kop van de koers. Aleksandr Vlasov, Alberto Bettiol, Nathan Van Hooydonck, Bilbao, Romain Bardet en wereldkampioen Evenepoel. De Belg schroefde het tempo zo’n 40 km voor de meet op, waardoor alleen Vlasov en Bilbao eraan konden blijven hangen.

Het drietal reed gestaag weg, waardoor duidelijk werd dat een van de drie er met de winst vandoor zou gaan. Met de laatste - genadeloze - klim zou Evenepoel het verschil moeten gaan maken met de sterke Bilbao en Vlasov. Die twee zouden hem anders wellicht kloppen in de sprint. Vlasov werd gelost, maar de Bask Bilbao wist hij niet te lozen.

Klaar voor WK en Vuelta

Evenepoel (23) reed (in ieder geval voorlopig) zijn laatste wedstrijd in de wereldkampioenentrui. Hij zou kunnen afscheid nemen in schoonheid met een overwinning. En dat deed hij, door de Bask te kloppen in de sprint. Evenepoel voltooide daarmee zijn hattrick in de klassieker en lijkt in ieder geval helemaal klaar voor het WK op de weg en de Vuelta.

Evenepoel is nu samen met Marino Lejarreta (1981, 1982 en 1987) mederecordhouder wat betreft overwinningen in de WorldTour-klassieker.

Bekijk hieronder de spannende sprint: