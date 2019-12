WK darts: Aspinall verrast Anderson

Aspinall liet het hele toernooi al zien in vorm te zijn en nu werd ook voormalig wereldkampioen Anderson naar huis gestuurd. The Asp en zijn Schotse opponent pakte allebei twee sets, totdat de beslissing viel in het Alexander Palace.

In de vijfde set hield Aspinall zijn hoofd koel en pakte een voorsprong van 3-2 in sets. Anderson stond met zijn rug tegen de muur, maar kon ondanks zijn hogere ranking op de wereldranglijst, het tij niet keren.

Aspinall miste in de vijfde set enkele matchdarts, waardoor Anderson zichzelf nog in leven kon houden. De Schot kon echter nog volledig profiteren, miste dubbels om Aspinall te breken, en verloor de set uiteindelijk met 3-1.

Zo is het WK klaar voor Anderson en stoomt Aspinall door naar de kwartfinales. Het was overigens een spannende strijd. De gemiddeldes lagen dicht bij elkaar: Aspinall met 97,97 en Anderson met 97,42. De eerste vier sets eindigde in 3-2. Alleen in de laatste set was het verschil tussen de twee iets groter. In de kwartfinale staat Aspinall - die vorig jaar de halve finale bereikte - tegenover Adrian Lewis of Dimitri van den Bergh.