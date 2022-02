Premium Het beste van De Telegraaf

Degradatiestress voelbaar in Tilburg: ’We moeten hier samen uitkomen’ Willem II houdt ondanks ongekend slechte reeks vertrouwen in trainer Grim

Is het 2 voor 12 voor Fred Grim? Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Na wéér een nederlaag, de dertiende in de laatste veertien wedstrijden, is de degradatiestress voelbaar bij Willem II, dat na een goede seizoenstart aan een ongekende vrije val bezig is. Eén geluk bij een ongeluk: zaterdag komt SC Heerenveen, die andere ploeg die helemaal de weg kwijt is, op bezoek in Tilburg. Kan dat het begin van de ommekeer zijn?