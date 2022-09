LIVE Formule 1: Verstappen gaat voor vijfde zege op rij, De Vries debuteert

Autosport

Verstappen definitief vanaf plek 7, Nederlandse startrij in Monza

Max Verstappen start de Grand Prix van Italië definitief vanaf plek 7. Nyck de Vries, de zestiende Nederlander in de Formule 1, begint namens Williams vanaf de achtste plek. De hele vierde startrij is dus Nederlands in Monza. Het is de eerste keer dat er twee Nederlandse coureurs in de top-10 starte...