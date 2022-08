VIDEO Nieuwe klap voor Kuyt: tegengoal na vijftien seconden...

Waar Vito van Crooij afgelopen zondag namens Sparta het Eredivisie-record van Koos Waslander (8 seconden) evenaarde, was Koen Kostons namens MVV vrijdagavond niet veel langzamer. De spits van de Limburgers schoot via een Haags been raak, waar Kuyt zijn plaats in de dug-out nog niet eens had ingenomen.

