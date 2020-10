Feyenoord beteugelt Dinamo, maar spitsen falen in Zagreb

Marcos Senesi (r.) krijgt een rode kaart. Met tien man houdt Feyenoord stand. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Feyenoord wacht al zes jaar op een overwinning in een Europese uitwedstrijd. Tegen de kampioen van Kroatië zag Dick Advocaat hoe zijn elftal alle kansen kreeg om daar verandering in te brengen. In de slotfase mochten de Rotterdammers met tien man nog blij zijn met een gelijkspel. Doelman Justin Bijlow hield zijn ploeg andermaal op de been: 0-0.