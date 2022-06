België traint in aanloop naar duel met Oranje zonder Lukaku

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Romelu Lukaku Ⓒ ANP/HH

TUBEKE - Romelu Lukaku heeft woensdag de training van het Belgische voetbalelftal overgeslagen. De spits van Chelsea is niet helemaal fit en het is nog niet duidelijk of hij vrijdag mee kan doen in de wedstrijd tegen het Nederlands elftal in de Nations League.