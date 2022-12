Premium Het beste van De Telegraaf

De Sparta-jaren van Van Gaal en collega-bondscoach Berhalter ’Ik kan gewoon pissig worden als ze Louis karakteriseren zoals hij helemaal niet is’

Door Robin Jongmans & Jeroen Kapteijns, Robin Jongmans en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal weet dat Oranje vol aan de bak moet om het Team USA van bondscoach Gregg Berhalter te verslaan en de kwartfinale van het WK te bereiken. Ⓒ Getty Images

Op het wereldtoneel is Nederlands oudste profclub Sparta Rotterdam maar een kleine speler, maar in de achtste finale tussen Oranje en Team USA staan zaterdag (16.00 uur) in Qatar wel gewoon twee oud-Spartanen tegenover elkaar. Zowel Louis van Gaal (1978-1986) als de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter (1996-1998) was als speler actief op Het Kasteel. Een dag voor de krachtmeting in het Khalifa International Stadium van Al Rayyan kijken we terug op de Spartaanse jaren van beide bondscoaches.