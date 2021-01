PSV-coach Roger Schmidt verwacht reacties op ’messcherpe’ Feyenoorders

Premium Sport

De volle gereedschapskist van Rico Verhoeven

Rico Verhoeven liet zaterdag in Ahoy andermaal zien waarom hij al bijna zeven jaar de absolute alleenheerser van de Glory-zwaargewichtdivisie is. Hesdy Gerges en Tarik Khbabez werden toegevoegd aan de lange lijst met uitdagers die hun tanden stukbeten op de King of Kickboxing. De ‘gereedschapkist’ v...