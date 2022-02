Overtuigende Suzanne Schulting naar finale 1500 meter, Xandra Velzeboer ook door

Video

‘Opvallend bericht MAFS-Astleigh roept veel vragen op’

Astleigh en Rowan uit Married at First Sight genieten van hun huwelijksreis op Sardinië. Er wordt openlijk geflirt en ze lijken zelfs verliefd op elkaar te worden. Toch roept een Instagrampost van Astleigh veel vragen op over hun huidige huwelijksstatus, merkt Eva van Riet op.