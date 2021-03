Toptransfer voor Tess Wester

De Noord-Hollandse, al jaren een vaste waarde bij Oranje, kwam drie jaar uit voor Odense. Daarvoor stond ze onder contract bij Bietigheim en Oldenburg in Duitsland. In Nederland verdedigde Wester de clubkleuren van E&O en VOC.

Met haar nieuwe werkgever zal Wester gaan jagen op de eindzege in de Champions League. Vijf jaar geleden won de ploeg die al eens. Van 2015 tot en met 2018 werd de club landskampioen. In de hoofdstad van het land wordt Wester teamgenote van Martine Smeets, ook een vaste waarde in de selectie van Oranje.

Meerdere Roemeense media meldden onlangs dat ook Yvette Broch, die uitkomt voor het Franse Metz, ook zal worden aangetrokken door CSM Boekarest, dat tevens drie Noorse topspeelsters heeft binnengehaald.