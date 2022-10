Premium Het beste van De Telegraaf

‘Zulke beschuldigingen kunnen niet, kinderen van onze werknemers worden gepest’ Red Bull-teambaas Christian Horner haalt vernietigend uit naar Zak Brown

Christian Horner. Ⓒ ANP/HH

AUSTIN - Red Bull-teambaas Christian Horner heeft in niet mis te verstane woorden uitgehaald naar McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan beschuldigde Red Bull in een uitgelekte brief richting de FIA van valsspelen, omdat Red Bull volgens de autosportfederatie als enige Formule 1-team te veel geld heeft uitgegeven in 2021.