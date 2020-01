Spakenburg-coach Eric Meijers: ’Ten Hag behoort tot de beste genieën in het voetbal’

Eric Meijers Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Eric Meijers verwierf landelijke bekendheid door de tv-documentaire over de voormalige profclub Achilles’29, waarin hij flink uit zijn plaat ging als het tegenzat. Vanavond mag de Nijmeegse trainer het met tweededivisieclub Spakenburg in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA opnemen tegen het grote Ajax. „Echt een droomloting. Voor de club is dit misschien wel de grootste wedstrijd in de geschiedenis.”