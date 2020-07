Maurizio Sarri verklaart uitglijder Juventus

Juventus ligt nog steeds op koers voor de negende titel op rij inde Serie A, maar vooral ook omdat twee van de concurrenten, Internazionale en Lazio, ook uit vorm zijn en veel punten hebben verspeeld. Inter won slechts twee van de laatste zes wedstrijden en Lazio won donderdag voor het eerst in zes wedstrijden.

„Het seizoen is lastig, alle teams spelen in omstandigheden die verschillen met normaal en iedereen is moe”, zei de coach. „Het is lastig om mentaal en fysiek negentig minuten bovenop de bal te zitten. De wedstrijden zijn raar en het momentum in de wedstrijden kan snel veranderen. De mentale vermoeidheid is groter dan de fysieke.”

Volgens de coach betaalde zijn ploeg de prijs voor het gebrek aan organisatie na een goede eerste helft. „We wilden winnen, maar waren slordig. We namen veel risico omdat we de drie punten wilden en verloren het in de 93e minuut.”