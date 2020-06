Vlaar langer door bij AZ

In het afgelopen wegens de coronacrisis vroegtijdig beëindigde seizoen speelde Vlaar in twintig wedstrijden, verdeeld over de eredivisie, Europa League en de KNVB-Beker. Zijn laatste wedstrijd was het gewonnen thuisduel met RKC Waalwijk (4-0), waarna hij geblesseerd raakte. Inmiddels is Vlaar daarvan hersteld.

„Ik ben superblij met deze contractverlenging”, zegt Vlaar. „Het is een feit dat het einde van mijn loopbaan steeds dichterbij komt. Wanneer dat is, laat ik bepalen door hoe ik me voel. Met name in 2019 heb ik veel wedstrijden op een hoog niveau gespeeld, dus ik heb de overtuiging dat ik het nog kan.”

„Het maakt me bovendien trots dat er toch weer een jaar bij komt”, vervolgt Vlaar op de website van de club. „Het blijft iets speciaals om voor AZ te spelen. De club is in zijn algemeenheid heel goed bezig. Met een duidelijke visie, een plan en ambitie willen we meedoen om de titel. Afgelopen seizoen konden we dat helaas net niet afmaken, maar we willen deze lijn keihard doortrekken. Daar heb ik onwijs veel zin in.”

Directeur voetbalzaken Max Huiberts zegt: „We beseffen dat Ron af en toe periodes mist, maar afgelopen seizoen is hij wel weer heel belangrijk geweest. Hij is nog altijd één brok energie en spieren en heeft echt de wil om iets te winnen met AZ. Dat is op zijn leeftijd superbijzonder.”

Vlaar begon zijn loopbaan bij AZ. Hij stapte in 2006 over naar Feyenoord en kwam vervolgens uit voor Aston Villa. In 2015 keerde hij terug naar Alkmaar.