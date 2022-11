LIVE Engeland start WK tegen Iran

Volg de updates, scores en statistieken van alle duels via ons scorebord:

Engeland - Iran

Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh staat in de basis bij Iran voor het eerste WK-duel met Engeland. Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft Harry Maguire opgenomen in zijn basisopstelling.

Jahanbakhsh, die eerder in Nederland uitkwam voor NEC en AZ, speelde dit seizoen tien competitiewedstrijden voor Feyenoord. De aanvaller wacht nog op zijn eerste Eredivisie-doelpunt.

De positie van Maguire werd de laatste tijd in de Engelse media ter discussie gesteld vanwege zijn gebrek aan vorm en speeltijd bij zijn club Manchester United. Maguire kwam dit seizoen slechts in vier competitieduels in actie onder United-trainer Erik ten Hag. De 29-jarige verdediger heeft 48 interlands achter zijn naam staan.

De wedstrijd tegen Iran komt zoals verwacht nog te vroeg voor James Maddison en Kyle Walker, die nog niet fit genoeg zijn.

Chelsea-speler Mason Mount, die tijdens het seizoen 2017-2018 voor Vitesse uitkwam, staat wel in de basisopstelling voor de wedstrijd die om 14.00 uur begint in het Khalifa International-stadion in Al-Rayyan.

Verenigde Staten - Wales