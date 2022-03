VIDEO Wielrenner raakt geblesseerd door wegwaaiend reclamebord in Parijs-Nice

De renner reed richting de start, toen een reclamebord gevangen werd door de wind en Geniets ten val bracht. Daarbij liep de renner van Groupama-FDJ een blessure op aan zijn enkel, waardoor hij niet aan de rit kon beginnen.

Geniets was niet de enige die niet opstapte voor rit nummer 7. Zo stond ook Mike Teunissen niet aan het vertrek. De Nederlander richt zich op de voorjaarsklassiekers later deze maand en april.

De etappe van zaterdag naar de top de ruim 15 kilometerlange slotklim is de koninginnerit van deze Parijs-Nice. In het algemeen klassement staat Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aan de leiding. Simon Yates is op 39 tellen de eerste achtervolger.