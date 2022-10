Sarina Wiegman spreekt contractverlenging bij Engeland tegen

The Daily Mail bracht naar buiten dat Wiegman tot en met 2027 heeft bijgetekend bij de Europees kampioen, maar de 52-jarige Nederlandse weersprak dat op de persconferentie in de aanloop naar de oefeninterland van dinsdagavond tegen Tsjechië.

„Ik heb niet bijgetekend, ik ben heel blij met het contract dat ik heb”, zei Wiegman, die wel bevestigde dat ze erover gesproken heeft met de Engelse voetbalbond. „We hebben heel goede gesprekken gehad. Ik voel me zeer gewaardeerd en dit is een zeer goede plek om te werken. Maar in het voetbal kan alles snel gaan. Hopelijk hebben we nog wel een paar toernooien te gaan tot mijn contract eindigt. Ik ben blij, het team is blij en de FA is blij. Hopelijk kunnen we zo doorgaan.”

Volgens de Daily Mail wil de FA het jaarsalaris van 400.000 pond (omgerekend ruim 450.000 euro) van Wiegman flink verhogen en kan ze ook lucratieve bonussen tegemoet zien als Engeland de komende jaren meer prijzen wint.

Na de Olympische Spelen van vorig jaar in Japan kwam een einde aan de succesvolle periode van Wiegman als bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Ze stapte over naar Engeland, dat onder haar leiding nog altijd ongeslagen is. De 23 wedstrijden onder Wiegman leverden 21 overwinningen en twee keer een gelijkspel op. Afgelopen zomer wonnen de ’Lionesses’ in eigen land het EK.

Zege op VS

De ploeg van Wiegman versloeg afgelopen vrijdag in een oefeninterland wereldkampioen de Verenigde Staten met 2-1. Dinsdagavond oefent de Europees kampioen in Brighton tegen Tsjechië.

„We zijn op de goede weg, maar we moeten onszelf blijven verbeteren om het volgend jaar op het WK ook goed te doen”, zei Wiegman. „We hebben nog tien maanden om dat te doen. Het EK heeft ons veel vertrouwen gegeven en de winst op de VS ook.”

Lucy Bronze

Lucy Bronze speelt tegen Tsjechië haar honderdste interland. „Het is fantastisch dat we nog altijd ongeslagen zijn onder Sarina”, zei de 30-jarige rechtsback van FC Barcelona, die daar lachend aan toevoegde: „magic Sarina.” De Nederlandse reageerde direct. „Dit is een magisch team.”