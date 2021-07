Rachel Klamer knap vierde bij historisch triatlongoud voor Bermuda

Voor Nederland stonden Maya Kingma en Rachel Klamer aan de start. Kingma gold daarbij als de leidster in de WK-stand. Na Klamer werd ze begin juni de tweede Nederlandse die een wedstrijd uit de World Triathlon Championships Series won.

Verlate start

De triatlon voor vrouwen bij de Olympische Spelen begon een kwartier later dan gepland. De start was een kwartier uitgesteld vanwege de winderige, stormachtige omstandigheden. Er was juist gekozen voor het vroege starttijdstip (6.45 uur in Tokio) vanwege de te verwachten hitte.

De start van de triatlon voor vrouwen bij het Odaiba Marine Park. Ⓒ HH/ANP

Na de 1500 zwemmen in het water bij het Odaiba Marine Park zaten de twee Nederlanders al niet meer bij de eersten. Er was een groep van zeven die een kleine minuut voorsprong had op de rest.

Tijdens de veertig kilometer fietsen werd het zevental vooraan uitgedund tot vier, terwijl een grotere groep met Kingma en Klamer een minuut later van start gingen dan de leidsters met het laatste onderdeel: de tien kilometer hardlopen.

Duffy loopt direct weg

Daarin sloeg Flora Duffy direct een gat met haar nog overgebleven concurrenten. De Bermudaanse liep al snel een halve minuut voorsprong bijeen op Katie Zaferes (VS) en Georgia Taylor-Brown (Verenigd Koninkrijk). Dat gat werd met elk rondje uitgebreid.

Ondertussen rukte Klamer tijdens het lopen behoorlijk op. Ze stak zelfs enkele triatleten van de oude kopgroep voorbij. De medailles bleken net te ver weg. Duffy was ongenaakbaar en daarachter stak Taylor-Brown haar Amerikaanse rivale voorbij. Zaferes verloor wel wat terrein, maar Klamer kreeg haar niet meer in het vizier.

Duffy kwam juichend over de streep en had ondanks haar festiviteiten ruim een minuut voorsprong op Taylor-Brown. Achter Zaferes sprintte Klamer overtuigend naar de vierde plek voor Leonie Periault uit Frankrijk. Kingma werd elfde.

