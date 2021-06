Sport Kort: Britse atletiekbond onderzoekt ’PCR-vervalser’ Butchart

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Britse atletiekbond onderzoekt citaten ’PCR-vervalser’ Butchart

10:37 uur De Britse atletiekfederatie onderzoekt de opmerkingen van atleet Andrew Butchart, die de suggestie had gewekt dat hij de uitslag van een coronatest vervalst zou hebben. De 29-jarige Butchart, gespecialiseerd in de 5000 meter, is opgenomen in de Britse selectie voor de Olympische Spelen.

„We nemen de aanwijzingen dat een atleet de richtlijnen niet heeft gevolgd zeer serieus”, aldus UK Athletics in een verklaring. „Als gevolg hiervan hebben we een onderzoek ingesteld. Er zal geen verder commentaar worden gegeven totdat het onderzoek is afgerond.”

Butchart had in een podcast uitspraken gedaan over de vervalsing van PCR-tests. „Ik weet zeker dat iedereen PCR-tests vervalst, want het is zo moeilijk om ergens naartoe te kunnen”, had de atleet laten optekenen.

Tennistoernooi Auckland nu al afgelast voor 2022

08:26 uur Een half jaar voor de start van het nieuwe tennisseizoen heeft de organisatie van het gecombineerde WTA/ATP-toernooi van Auckland al besloten het evenement te schrappen. Het toernooi in Nieuw-Zeeland, dat in januari plaats zou vinden, geldt als een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

„We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat we de ASB Classic deze zomer niet terug naar Auckland kunnen brengen, maar de huidige reisrestricties betekenen dat het gewoon niet haalbaar is”, zei Tennis Auckland-voorzitter Simon Vannini in een verklaring.

Dit jaar zag de voorbereiding op de Australian Open er voor de tennissers anders uit dan gewoonlijk. In aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar werden er voorbereidingstoernooien gespeeld in Melbourne en de spelers verbleven onder strenge voorwaarden in een bubbel. Ook dit jaar ging het toernooi van Auckland niet door.