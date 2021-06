Sport Kort: Ronald Koeman begint competitie met FC Barcelona tegen Real Sociedad

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

18-jarige atleet loopt toptijd op 400 meter

20.41 uur: De net 18-jarige Christine Mboma heeft woensdag tijdens wedstrijden in het Poolse Bydgoszcz de 400 meter in 48,54 gelopen. De Namibische leverde daarmee de zevende beste prestatie ooit op die afstand.

Mboma verbeterde bovendien haar eigen juniorenwereldrecord, dat dateerde van april en stond op 49,22. Het was ook de beste prestatie van dit seizoen tot nu toe.

Ronald Koeman begint competitie met FC Barcelona tegen Real Sociedad

19.27 uur: FC Barcelona opent het nieuwe seizoen in de Spaanse voetbalcompetitie met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Dat duel is in het weekeinde van 14 en 15 augustus.

Real Madrid moet de eerste speelronde op bezoek bij Deportivo Alavés en regerend kampioen Atlético Madrid speelt een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo.

Trainer Ronald Koeman en Oranje-internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay treffen met Barcelona rivaal Real Madrid in het weekeinde van 24 en 25 oktober. De tweede ontmoeting is op 20 of 21 maart.

De duels tussen Real en Atlético zijn ingepland voor 12/13 december en 8/9 mei.

FC Utrecht start oefencampagne met ruime zege op KV Mechelen

19.10 uur: FC Utrecht is de aanloop naar het nieuwe seizoen in de Eredivisie begonnen met een ruime overwinning. Het elftal van coach René Hake zette KV Mechelen met 7-2 aan de kant.

Adrian Dalmau scoorde twee keer voor FC Utrecht. Moussa Sylla, Bart Ramselaar, Remco Balk en Gyrano Kerk scoorden ook. KV Mechelen werkte de bal één keer in eigen doel.

FC Utrecht speelt zaterdag tegen Royal Antwerp FC de tweede oefenwedstrijd. Over anderhalve maand is Sparta Rotterdam de eerste opponent in de competitie.

Art Langeler begint bij PEC Zwolle met gelijkspel

18.23 uur: PEC Zwolle heeft de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen gelijkgespeeld. Het elftal van de teruggekeerde trainer Art Langeler kwam tegen Borussia Dortmund onder 23 niet verder dan 1-1.

Linkerverdediger Kenneth Paal opende kort voor rust uit een vrije trap de score. Marco Pasalic scoorde in de 87e minuut tegen.

„Veel jongens kende ik alleen nog maar van trainingen en had ik nog nooit in een wedstrijd aan het werk gezien. Het was zodoende goed om die spelers ook eens op een andere manier aan het werk te zien”, aldus Langeler, die tot voor kort werkte als directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB. Marcel Lucassen volgde hem op. Langeler was van 2010 tot 2013 al hoofdtrainer van PEC Zwolle.

Oud-wereldkampioen kunstrijden López adviseur van KNSB

15.32 uur: Oud-wereldkampioen kunstrijden Javier Fernández López gaat aan de slag voor schaatsbond KNSB. De 30-jarige Spanjaard wordt onder meer als adviseur betrokken bij de oprichting van het Nationale Trainingscentrum Kunstrijden (NTK), dat volgend jaar in Heerenveen van start gaat.

López pakte in 2015 en 2016 de wereldtitel. Ook werd hij zeven keer Europees kampioen. Bij de Olympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea won López een bronzen medaille. Een jaar later beëindigde hij zijn topsportcarrière.

„Geweldig dat deze wereldtopper bereid is om het Nederlandse kunstrijden een impuls te geven”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Javier beschikt over enorm veel kennis van de sport en heeft een groot internationaal netwerk. Hij barst bovendien van de ambitie en het is evident dat wij, en dan met name onze toprijders, van deze samenwerking de vruchten plukken.”

Nederland doet volgend jaar in Peking voor het eerst sinds 1976 weer mee aan het kunstrijden op de Spelen. De 16-jarige Lindsay van Zundert wist zich eind maart te kwalificeren.

„Ik vind het een eer om voor een grote schaatsbond als de KNSB te werken”, zegt Fernández. „Voor kleine landen is het moeilijk om grote kunstrijlanden in te halen. Maar als je de krachten bundelt en kennis op details toevoegt, kan het lukken. Hier ligt een goed plan, de faciliteiten zijn uitstekend en de atmosfeer is goed. Nu is het zaak om het juiste begeleidingsteam samen te stellen om de rijders elke dag weer een stukje beter te maken. Daar kom ik graag bij helpen.”

Britse atletiekbond onderzoekt citaten ’PCR-vervalser’ Butchart

10:37 uur De Britse atletiekfederatie onderzoekt de opmerkingen van atleet Andrew Butchart, die de suggestie had gewekt dat hij de uitslag van een coronatest vervalst zou hebben. De 29-jarige Butchart, gespecialiseerd in de 5000 meter, is opgenomen in de Britse selectie voor de Olympische Spelen.

„We nemen de aanwijzingen dat een atleet de richtlijnen niet heeft gevolgd zeer serieus”, aldus UK Athletics in een verklaring. „Als gevolg hiervan hebben we een onderzoek ingesteld. Er zal geen verder commentaar worden gegeven totdat het onderzoek is afgerond.”

Butchart had in een podcast uitspraken gedaan over de vervalsing van PCR-tests. „Ik weet zeker dat iedereen PCR-tests vervalst, want het is zo moeilijk om ergens naartoe te kunnen”, had de atleet laten optekenen.

Tennistoernooi Auckland nu al afgelast voor 2022

08:26 uur Een half jaar voor de start van het nieuwe tennisseizoen heeft de organisatie van het gecombineerde WTA/ATP-toernooi van Auckland al besloten het evenement te schrappen. Het toernooi in Nieuw-Zeeland, dat in januari plaats zou vinden, geldt als een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

„We zijn ongelooflijk teleurgesteld dat we de ASB Classic deze zomer niet terug naar Auckland kunnen brengen, maar de huidige reisrestricties betekenen dat het gewoon niet haalbaar is”, zei Tennis Auckland-voorzitter Simon Vannini in een verklaring.

Dit jaar zag de voorbereiding op de Australian Open er voor de tennissers anders uit dan gewoonlijk. In aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar werden er voorbereidingstoernooien gespeeld in Melbourne en de spelers verbleven onder strenge voorwaarden in een bubbel. Ook dit jaar ging het toernooi van Auckland niet door.