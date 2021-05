PSV-trainer Roger Schmidt na EK-voorselectie Cody Gakpo: ’Grote toekomst voor zich’

„Cody heeft zijn oproep verdiend. Hij kan uit het niets iets forceren en heeft een grote toekomst voor zich”, aldus Schmidt. Het is onduidelijk of Mario Götze zondag in Utrecht van de partij is. Maar Schmidt denkt niet dat Götze zijn laatste duel voor PSV heeft gespeeld.

„Hij is gelukkig hier en ik heb het gevoel dat hij blijft. Natuurlijk kan het anders zijn als er iets heel speciaals voorbij komt, maar dat is nu niet aan de orde.”

Relaxen na zondag

Schmidt wil het seizoen goed afsluiten, ondanks dat zijn ploeg al zo goed als zeker is van de tweede plek. PSV heeft een aanzienlijk beter doelsaldo dan nummer drie AZ, dat 3 punten minder heeft.

„Ondanks het zware seizoen wil ik zondag met een goede wedstrijd afsluiten. Bij een goed resultaat bereiken we wat we willen: de tweede plaats. Als dat gelukt is, kunnen we pas bijkomen”, aldus Schmidt. „Het seizoen heeft veel van iedereen gevraagd, maar pas na zondag kunnen we relaxen en tijd met onze familie doorbrengen. We moeten het in Utrecht dus nog één keer laten zien. FC Utrecht heeft een team dat goed is in de omschakeling dus we moeten op onze hoede blijven.”