Scandinavische kandidaten voor Ajax, roep om Bosz bij PSV

Beide coaches liggen nog vast tot de zomer van 2024, maar Mislintat moet met Ajax nog beslissen of dit werkelijk de weg is die hij wil inslaan. Knutsen wordt al jaren als een extreem aanvallende coach gezien in Noorwegen. Hij werd beroemd toen zijn ploeg anderhalf jaar geleden het AS Roma van José Mourinho helemaal zoek speelde in een Europese wedstrijd: 6-1. De zaakwaarnemer van Knutsen verbleef de afgelopen twee weken in Nederland, maar die wil niet onthullen of hij met Mislintat heeft gesproken.

Als Ajax inderdaad op de Scandinavische toer gaat, zou Peter Bosz de handen vrij hebben om bij PSV aan de slag te gaan. Bosz wordt gezien als een van de sterke kandidaten om de vacante trainerspost in Eindhoven in te vullen. Na de wisselende ervaringen van de afgelopen jaren met een buitenlandse coach (Roger Schmidt) en twee zelf opgeleide trainers (Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooy) is er een sterke stroming in de club die voor een Nederlandse trainer met veel ervaring op het hoogste niveau wil gaan. Bosz past in dat plaatje en is bovendien direct beschikbaar.

Kasper Hjulmand. Ⓒ Pro Shots

Bosz en zijn vaste rechterhand Rob Maas hebben vanuit hun verleden weliswaar een Feyenoord-profiel, maar er zijn toch de nodige connecties met PSV en de huidige directieleden Marcel Brands en Earnest Stewart. Zo speelde Brands (algemeen directeur nu) bij RKC Waalwijk samen met zowel Bosz (1985-1986) als Maas (1990-1993), terwijl technisch directeur Stewart bij NAC Breda een seizoen samenspeelde met Bosz (1998-1999).

Maas is bovendien een geboren en getogen Eindhovenaar, die zijn opleiding genoot bij PSV, maar nooit zijn opwachting in de hoofdmacht zou maken. Via FC Eindhoven en RKC Waalwijk kwam de Stratummer bij Feyenoord, waar hij samenspeelde met Bosz. Maas is een van de vaste assistenten met wie Bosz werkt. Eerder werkte het duo al samen bij Vitesse, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon. Hendrie Krüzen, de andere vaste assistent van Bosz, vervult momenteel een belangrijke rol bij Heracles Almelo, waar hij als rechterhand van hoofdtrainer John Lammers het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie kon vieren dit seizoen.