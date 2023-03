Tennislegende Martina Navratilova (66) weer kankervrij

Navratilova maakte begin dit jaar bekend dat bij haar keelkanker was ontdekt. Ook had ze een niet-verwante vorm van borstkanker, die zich op dat moment nog in een vroeg stadium bevond. „Deze dubbele klap is heftig, maar het valt nog steeds te redden”, zei de winnares van achttien grandslamtitels in het enkelspel toen. „Het zal zwaar worden, maar ik zal vechten met alles wat ik in me heb.”

De voormalig nummer 1 van de wereld, die maar liefst 167 toernooien won in het enkelspel, kreeg chemotherapie en werd bestraald. De bestralingen gaan de komende twee weken preventief door. „En daarna zou het goed moeten zijn.”

Martina Navratilova tijdens de US Open in 1991. Ⓒ ANP/HH

De ziekte kwam begin november aan het licht toen Navratilova een vergrote lymfeklier in haar nek ontdekte. Destijds werd ook de borstkanker ontdekt. Navratilova werd in 2010 ook al gediagnosticeerd met borstkanker. Zes maanden na die diagnose werd ze weer kankervrij geacht na een borstbesparende operatie (lumpectomie) en zes weken bestraling.