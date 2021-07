’Manier waarop het Engelse team speelt, is bijzonder treurig’

Premium Sport

Henk Grol: ’Ik ben een jaar of vijf te laat overgestapt naar het zwaargewicht’

Over een kleine twee weken stapt Henk Grol (36) in het vliegtuig naar olympisch Tokio, het eindstation van zijn rijke judocarrière. Om alvast in de Japanse stemming te komen, schotelde De Telegraaf hem zeven stellingen voor in sushirestaurant Hokkai Kitchen in IJmuiden. „Ik ben er onwijs trots op da...