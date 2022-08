Ihattaren terug op trainingsveld Ajax: ’Back in business’

De aanvallende middenvelder ontbrak sinds 15 juli bij de Amsterdammers vanwege een ernstig veiligheidsrisico vanuit het criminele milieu. Daarom vonden veiligheidsexperts het niet verantwoord hem bij de club te laten verschijnen.

Dinsdag plaatste Ihattaren op zijn Instagram-account een foto dat hij weer op Ajax’ trainingscomplex De Toekomst was. ’Back in business’ schreef de 20-jarige linkspoot bij een foto van hem bij het trainingsveld. Zonder Ihattaren verloor Ajax onder Alfred Schreuder de officiële aftrap van het voetbalseizoen, PSV was in de Johan Cruijff ArenA met 5-3 te sterk.