Vitesse bereikt akkoord over huur Gelredome: gevaar intrekking licentie geweken

Vitesse laat in een statement weten: „Met de nieuwe huurovereenkomst is de patstelling omtrent het stadion doorbroken. Onderdeel van het tussen partijen bereikte akkoord is dat alle lopende gerechtelijke procedures per direct worden beëindigd. Hiermee is tot tevredenheid van Stadion Arnhem en Vitesse een einde gekomen aan een langslepend juridisch conflict, waardoor de blik weer op de toekomst kan worden gericht.”

Voor Vitesse is het van essentieel belang dat de stadionkwestie opgelost is. „Er is nu eindelijk duidelijkheid en daarmee ook rust rond dit dossier gekomen, ook in het kader van de licentievoorwaarden”, aldus Peter Rovers, algemeen directeur ad interim van Vitesse.

Het huurdispuut ontstond toen de toenmalige Vitesse-leiding 4,5 jaar geleden de huur opzegde uit onvrede over de hoogte van de huursom van 2,15 miljoen euro per jaar. Stadioneigenaar Michael van de Kuit van Nedstede gaf de afgelopen jaren geen krimp, waardoor Vitesse in tijdnood kwam. De club probeerde in een kort geding het eeuwigdurend speelrecht af te dwingen, waarop de club meende zich te kunnen beroepen, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Pas na tussenkomst van de nieuwe eigenaar Coley Parry werden de vastgelopen gesprekken vlot getrokken.

Het akkoord volgt op een lange periode van gesprekken, procedures en onduidelijkheid. „Het was een vervelende situatie, die we als club eerder hadden moeten oplossen”, zegt Rovers. Uiteindelijk is dat dus toch gelukt. „Daarvoor spreken we onze dank uit richting de betrokken partijen, in het bijzonder aan Michael van de Kuit van Stadion Arnhem, en natuurlijk ook aan onze beoogde nieuwe eigenaar Coley Parry. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingsgesprekken, hetgeen illustratief is voor zijn betrokkenheid bij onze club”, stelt de interim-directeur van Vitesse.

Michael van de Kuit is blij dat er nu eindelijk na lange tijd overeenstemming is bereikt. „Het was een gecompliceerde kwestie, die ons allemaal veel tijd en energie heeft gekost. Het is goed dat we dat nu achter ons kunnen laten. Ik kijk uit naar de samenwerking met Coley Parry, Peter Rovers en alle andere bij Vitesse betrokken personen. Stadion Arnhem zal toetreden tot de Raad van Advies van Vitesse.”